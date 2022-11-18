В Катаре запретили продажу пива на территории стадионов во время ЧМ-2022

18 ноя. 14:52

В Катаре ввели запрет продажи пива на территории стадионов во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

"После переговоров между руководством страны-организатора и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на территории фан-зон, убрав точки продажи пива с территории стадионов чемпионата", - сказано в заявлении.

В ФИФА уточнили, что это не повлияет на продажу безалкогольного пива, которое по-прежнему будет доступно на всех стадионах чемпионата мира в Катаре.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Матчи турнира пройдут на 8 стадионах в 5 городах.