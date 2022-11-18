Гарибашвили заявил, что "Грузинская мечта" спасла курс Грузии на евроинтеграцию

18 ноя. 14:51

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" делала все для получения статуса кандидата в члены Евросоюза, в то время как оппозиция пыталась не допустить этого.

"Я вам очень кратко рассказал, что соглашение об ассоциации, свободная торговля, безвизовый режим, европейская перспектива – это все сделала "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" сделала все, чтобы мы получили статус кандидата. Оппозиция сделала все, чтобы мы статус кандидата не получили. Это был заговор и это саботаж против собственной страны", - цитирует его РИА Новости.

По словам главы правительства, "Мечта", начиная с 1 октября 2012 года, положила конец "уродливой системе, псевдодемократической и фактически полностью деградировавшей по своему содержанию".

"После того, как эта система была разрушена "Грузинской мечтой" во главе с Бидзиной Иванишвили, мы должны с большой гордостью отметить, что с момента восстановления независимости страны мы сделали больше всего на этом пути, который называется путем европейской интеграции", - подчеркнул он.

Также Гарибашвили отметил, что Грузия в процессе евроинтеграции опережает Молдавию и Украину, назвав при этом отказ в представлении стране статуса кандидата в члены ЕС политическим решением.