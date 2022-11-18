В Турции рассказали, откуда поступили приказы о теракте в Стамбуле

18 ноя. 14:32

Распоряжения о совершении недавнего теракта в Стамбуле поступали из сирийского города Манбидж. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Атака на улице Истикляль была совершена из Манбиджа", - сказал он, выступая в парламенте.

Глава МВД подчеркнул, что в Манбидже по-прежнему сохраняется присутствие членов запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и Партии демократического союза (ПДС) сирийских курдов, а также американских сил.



"Теракт на Истикляле - это одно из массовых убийств, устроенных РПК. Мы их переживали уже много раз. Мы сразу нашли преступника и сейчас распутываем весь клубок, который за ним тянется", - цитирует министра ТАСС.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 50 подозреваемых в причастности к теракту, включая его исполнительницу.