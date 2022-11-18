В Чечне щенок застрял между трубами, но его спасли

18 ноя. 14:09

Щенок не мог выбраться из щели между трубами на одной из строек в Грозном, сообщает пресс-служба МЧС по Чеченской Республике.

Первым жалобный вой услышал охранник, который пытался вытащить детеныша самостоятельно. Он обратился к спасателям, поскольку слишком тяжелые трубы могли раздавить щенка.

Сотрудники МЧС ювелирно расширили отверстие между трубами и освободили щенка. Они передали малыша волонтерам, а те в свою очередь заверили, что щенок не нуждается в медицинской помощи. Оказавшись на воле, он убежал к маме, живущей недалеко от стройки.