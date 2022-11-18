Боец из Азербайджана может провести бой с Нурмагомедовым

18 ноя. 13:58

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Тофик Мусаев может сразиться с младшим братом Хабиба Нурмагомедова или заменить его.

В ночь с 18 на 19 ноября в Чикаго (США) пройдет турнир Bellator 288 с двумя главными титульными поединками. В одном бою звание чемпиона турнира в легчайшем весе оспорят действующий обладатель чемпионского пояса Патрик Фрейре по прозвищу "Питбуль" и Усман Нурмагомедов, младший брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.

Запасным бойцом этого поединка стал известный азербайджанский боец Тофик Мусаев. В том случае, если Фрейре или Нурмагомедов по какой-то причине не выйдут в октагон, азербайджанец заменит выбывшего бойца, передает "Sputnik Азербайджан".

Примечательно, что Мусаев получит гонорар, даже если не примет участие в предстоящем турнире.