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Россиянка пыталась незаконно ввезти из Турции элитное шампанское на 520 тыс рублей

Россиянка пыталась незаконно ввезти из Турции элитное шампанское на 520 тыс рублей

Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже россиянки, прибывшей рейсом Даламан - Москва 10 бутылок элитного шампанского, их общая стоимость превышает полмиллиона рублей.

"Сотрудники Шереметьевской таможни при проведении таможенного контроля рейса Даламан - Москва остановили 38-летнюю гражданку Российской Федерации, которая пыталась незаконно провезти элитную алкогольную продукцию", - сообщила пресс-служба таможни.

В багаже туристки нашли 10 бутылок шампанского Louis Roederer Champagne Cristal. "Согласно заключению эксперта ЦЭКТУ ФТС России, стоимость задержанных товаров составила свыше 520 тыс рублей", - отмечается в сообщении.

Женщине может грозить наказание по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере".

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