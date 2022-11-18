Евросоюз ведет подготовку Грузии к членству в объединении

18 ноя. 13:43

Евросоюз готовит Грузию к членству, сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.

"Мы видим, что подавляющее большинство жителей Грузии - за членство в ЕС. Это очень сильный мандат не только для правительства, но и для всей политической элиты страны, для всех, кто этим активно занимается. Мы готовим Грузию к членству в ЕС", - написал еврокомиссар в соцсети в пятницу по итогам рабочего визита в Тбилиси, который состоялся 15-16 ноября.

В грузинской столице Варгейи провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, а также с представителями парламентских фракций. Он дал положительную оценку ходу реформ в Грузии, необходимых для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.