Строительство газового хаба в Турции планируется начать в 2023 году

18 ноя. 13:08

Старт работ по реализации предложенного Турции Россией проекта газового хаба ожидается в начале 2023 года, сообщил в пятницу турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"До конца года мы намерены определиться с "дорожной картой". А с начала 2023 года соответственно начать реализацию работ по проекту", - заявил Донмез в интервью телеканалу NTV.

Он добавил, что сейчас Турция ведет переговоры с возможными поставщиками газа, чтобы этот проект позволил обеспечить энергобезопасность Европы и создать баланс на рынке.

Газовый хаб планируется создать во Фракии, через него Россия могла бы осуществлять транзит газа, который ранее шел по "Северному потоку".