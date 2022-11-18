Строительство газового хаба в Турции планируется начать в 2023 году

Старт работ по реализации предложенного Турции Россией проекта газового хаба ожидается в начале 2023 года, сообщил в пятницу турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.
"До конца года мы намерены определиться с "дорожной картой". А с начала 2023 года соответственно начать реализацию работ по проекту", - заявил Донмез в интервью телеканалу NTV.
Он добавил, что сейчас Турция ведет переговоры с возможными поставщиками газа, чтобы этот проект позволил обеспечить энергобезопасность Европы и создать баланс на рынке.
Газовый хаб планируется создать во Фракии, через него Россия могла бы осуществлять транзит газа, который ранее шел по "Северному потоку".