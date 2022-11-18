Путин поговорил с Эрдоганом

18 ноя. 13:01

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Помимо закрытых встреч и совещаний, у президента несколько международных телефонных разговоров. Уже состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Турции Эрдоганом", - цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в ближайшее время Кремль опубликует полную информацию о разговоре президентов двух государств.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган и Путин обсудили двусторонние отношения, проект газового хаба и "зерновой коридор". "Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган рассказал о проведении необходимых технических, юридических и коммерческих оценок для достижения создания центра природного газа в Турции.

Кроме того, глава республики поделился переговорами между представителями России и США, которые состоялись недавно в Турции. "Заявив, что затягивание конфликта на Украине увеличит риски и поэтому необходимо оживить дипломатические переговоры, президент Эрдоган сказал, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", - добавили в ведомстве.