США хотят отменить антиазербайджанскую поправку к "Акту в поддержку свободы"

На днях стало известно, что США могут вывести Азербайджан из-под действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы". В минувшую среду такая возможность обсуждалась на заседании комитета по международным отношениям американского Сената. Пресловутая 907-я поправка была принята американским Конгрессом под давлением армянского лобби 30 лет назад и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, который, к слову, оказался единственной республикой бывшего СССР, лишенной американской правительственной помощи законодательным образом.

Поправка была принята в ответ на блокаду Азербайджаном Армении, причем первый был назван в ней "агрессором", хотя 20% его территории было оккупировано. Многие эксперты сходятся во мнении, что если бы Гейдар Алиев в 1993 году не заключил нефтяной "Контракт века", а передал бы азербайджанские углеводороды в концессию американским компаниям, то режим санкций был бы сразу же снят. Так или иначе 907-я поправка препятствовала американской гуманитарной помощи, выделению федеральных субсидий на экспортные кредиты, тормозила экономическую поддержку и наносила Азербайджану политический ущерб.

Как пишет историк Исмаил Агакишиев в книге "История бакинского нефтяного бума конец XX – начало XXI", целью принятия "Акта о поддержке свободы" было обеспечения поддержки молодым постсоветским странам в строительстве демократического общества. Но большая часть конгрессменов не знала о поправке 907, накладывающей запрет на оказание любой помощи Азербайджану. Ее принятие стало следствием деятельности армянских лоббистов в Конгрессе при поддержке сенатора Дж. Ф. Керри, который позже признавался, что ни он сам, ни Конгресс не имели адекватного представления о том, что происходит в регионе. После принятия поправки в Азербайджане смогли работать только мощные нефтяные компании, а менее крупным американскими фирмам, нуждавшимися в государственной поддержке, путь к азербайджанской нефти был закрыт.

Сложилась парадоксальная ситуация: Армения, которая фактически была зачинщиком войны, получала финансовую поддержку от США и могла иметь экономические отношения с ними на государственном уровне, а Азербайджан, получивший в результате армянской агрессии миллион беженцев и потерявший 20% территории, не имел возможности вследствие действия 907-й поправки, получать экономическую помощь от США.

На самом деле потеря территорий вызвала в Азербайджане огромные экономические трудности, страна не могла удовлетворить потребности сотен тысяч беженцев, оказавшись в экономическом коллапсе, а поправка препятствовала поступлению в Азербайджан миллионов долларов.

Уже тогда заместить госсекретаря Строуб Тэлботт отмечал: "Ограничения, наложенные на помощь США, были призваны помочь Армении преодолеть эмбарго Азербайджана, но они оказали негативный эффект, ограничив наши возможности влиять на Баку, и ослабили эффективность наших действий в роли посредника. Это также сделало невозможным оказание нами помощи Азербайджану в таких сферах как выборы, экономическая реформа, развитие энергетики и в других областях, где это было в наших национальных интересах".

Конгрессмен Тим Пенни призывал отменить поправку, утверждая, что она противоречит интересам США на Южном Кавказе и принципам человечности: "Наша нынешняя стратегия не способствуют мирному урегулированию [армяно-азербайджанского] конфликта и обрекает на страдание мирных жителей. Если вести честную игру, то нам следует одинаково относится к каждой стороне и способствовать тому, чтобы они пришли к соглашению".

Многие также понимали, что 907-я поправка не позволяет США действовать в качестве беспристрастного честного посредника, но по иронии, только после трагедии 11 сентября в США поняли, сколь вредной она была для американских национальных интересов.

После теракта 11 сентября 2001 года Конгресс принял Акт об ассигнованиях зарубежных операций, экспортного финансирования и смежных программ, предоставив президенту право отказаться от 907-й поправки.

Справедливости ради стоит сказать, что в последнее время поправка к "Акту в поддержку свободы" не мешала США оказать критически важную помощь Баку в сфере безопасности. Как заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, эта помощь была направлена на то, чтобы помочь Азербайджану защитить свою южную границу и усилить безопасность на Каспии, чтобы Баку мог защищать важную энергетическую инфраструктуру - нефтяные и газовые скважины, трубопроводы, по которым азербайджанская нефть и газ поступают на западные рынки.

И вот теперь, похоже, здравый смысл окончательно возобладал, и 907-я поправка может перестать быть средством давления на Азербайджан. Вероятно, вскоре Вашингтон сможет официально предоставлять Азербайджану финансовую помощь и осуществлять поставки своего военно-технического оборудования.

Правда, в ходе слушаний в комитете Сената по международным делам, председатель комитета Боб Менендес, лоббирующий интересы Армении, выступил против отмены поправки. Но заместить госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заметила: "Помощь Азербайджану отвечает интересам национальной безопасности США, поэтому мы обеспечиваем нелетальное оборудование для охраны границ, противодействуя транснациональным угрозам со стороны Ирана и прерывая маршруты контрабанды на Южный Кавказ, в Россию и Европу. И я верю, что это поддержит безопасность границ".

Причем сегодня Вашингтон не только намерен оказать Азербайджану поддержку для обеспечения безопасности на границе с Ираном, но и выступает за заключение мирного договора между Баку и Ереваном. На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен настоятельно рекомендовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну активизироваться на пути подписания мирного договора.

Стоит также отметить, что в данном случае политика Вашингтона диссонирует c позицией Парижа, зато в отличие от принятой на днях Сенатом Франции резолюции по Азербайджану, отмена 907-й поправки открывает реальные практические перспективы для взаимовыгодного сотрудничества и очевидно станет еще одним шагом на пути к нормализации ситуации на Южном Кавказе.