Россия продолжит контакты с США по визовым вопросам

18 ноя. 12:59

Контакты России и США по визовым вопросам будут продолжены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы рутинно обсуждаем консульскую тематику и визовые проблемы. Я хочу подчеркнуть, что с точки зрения насыщения визовой секции посольства США персоналом сейчас, думаю, нет оснований американцам сетовать на нехватку людей", - цитирует его ТАСС.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что по визовым обменам никакого прогресса по-прежнему нет и пока не предвидится. "Но тематика звучит, в контактах присутствует, и ее рассмотрение будет продолжено. Контакты на эту тему мы не свернули и американцы не свернули, в отличие от многих других направлений", - поведал Рябков.

Он также выразил надежду на то, что что-нибудь в данном вопросе все-таки будет получаться. "Хотя бы фрагментарно, частично, в каких-то аспектах точечно", - добавил дипломат.