Лукашенко предрек мировую продовольственную катастрофу

18 ноя. 12:51

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мир находится в шаге от глобальной продовольственной катастрофы.

"На вес золота в наше время каждый колосок. Посмотрите, какая складывается ситуация в мире. В прошлом году 828 миллионов человек (примерно десятая часть населения планеты) голодали. Число людей, не имеющих финансовой возможности обеспечить себе полноценное питание, превысило 3 миллиарда", - сказал он, добавив, что не последнюю роль в этом сыграл рост потребительских цен на продукты питания.

Далее он отметил, что к продовольственной катастрофе мир приближают многие факторы. «Не только по климатическим и географическим. Есть страны, которые в свое время отказались от собственного аграрного производства, превратившись в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов теперь они выглядят демократичнее нас с вами», - заявил Лукашенко.