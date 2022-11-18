Евросоюз опередил Россию и Китай в инвестициях в Центральную Азию

18 ноя. 12:47

За последние 10 лет страны Европейского союза инвестировали в Центральную Азию свыше 105 млрд евро, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в данном регионе. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на международной конференции по взаимосвязанности ЕС и Центральной Азии.

"Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он добавил, что ЕС на сегодняшний день является самым большим инвестором в Центральной Азии.

Кроме того, Боррель акцентировал внимание на том, что Евросоюз готов помочь Центральной Азии с обеспечением доступа к глобальному интернету с помощью спутниковой связи, управлении водными и энергетическими ресурсами, а также построении зеленой экономики.