Первый в России центр профессионального допобразования в сфере туризма появится в Дагестане

18 ноя. 12:29

В Дагестане откроют первый в России центр масштабирования дополнительного профессионального образования в сфере туризма. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Рассматривается вопрос о создании на базе Российского госуниверситета туризма и сервиса Федерального кадрового центра, который будет заниматься вопросами масштабирования обучения по программам дополнительного профессионального образования", - сказано в заявлении.

Первый такой центр создадут на базе филиала РГУТиС в Махачкале. Программа, которая будет реализована на базе этого центра, - это повышение квалификации профессиональной переподготовки.

В пресс-службе отметили, что создание центра позволит обеспечить региональную туристскую отрасль большим количеством профессиональных кадров.