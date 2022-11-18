Тбилиси признан одним из лучших городов мира

18 ноя. 12:34

Влиятельное издание о путешествиях National Geographic Travel включило Тбилиси в "сотку" лучших городов мира, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.

Журналист Джозеф Ричард Иогерт, который отправился в путешествие по Грузии в рамках пресс-тура, рассказал о столице страны в специальном издании. Он описал исторические районы Тбилиси, рассказал об истории города, культурных памятниках, музеях, туристских маршрутах, театрах, гостиниц и объектах питания.

"Здесь вы сможете отведать вкуснейшие грузинские блюда, сочетающие в себе персидскую и средиземноморскую кухню, увидеть и прикоснуться к наследию, которое сохранилось в архитектуре Старого Тбилиси. Это "итальянские дворики", балконы которые отличаются деревянными перилами и винтовыми лестницами. Кстати, этот дизайн больше напоминает караван Шелкового пути, чем итальянский", - сказал журналист.

В своей публикации автор назвал Тбилиси очарованием синтеза культуры Востока и Запада. Кроме того, путеводитель познакомил читателей с древнейшей столицей – Мцхетой.

Также журнал National Geographic Travel детально описал серные бани Тбилиси, храмы Мцхета и Национальный парк.