Транскам отремонтируют на семь километров

18 ноя. 12:20

Участок протяженностью семь километров отремонтируют в 2023 году на Транскавказской автомагистрали (Транскам), соединяющей Южную Осетию с Россией.

«Наименование объекта закупки: капитальный ремонт автомобильной дороги А-164 „Транскам“ Карджин — Алагир — Нижний Зарамаг — граница с Республикой Южная Осетия на участке км 0+000 — км 8+000, Республика Северная Осетия-Алания. <> Начальная (максимальная) цена контракта — 1,012 миллиарда рублей», - говорится на сайте госзакупок.

Уточняется, что работы входят устройство дорожной одежды, водопропускных труб, электроосвещения, светофоров, очистных сооружений. Также на этом участке планируется обустроить пешеходные тротуары и автобусные остановки. Старт ремонта запланирован на февраль 2023 года.