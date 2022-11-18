Турция и Израиль стабилизируют Ближний Восток вместе

Полная нормализация и укрепление связей Турции и Израиля после возвращения к власти Биньямина Нетаньяху поможет стабилизировать регион Ближнего Востока – об этом в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" рассказали израильские и турецкие эксперты, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и получившего мандат на формирование правительства Биньямина Нетаньяху. Напомним, что Эрдоган в ходе диалога заявил о начале новой фазы развития турецко-израильских отношений.



Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров отметил, что за девять лет, прошедших с предыдущего телефонного разговора Эрдогана и Нетаньяху, оба политика сохранили интерес к контактам друг с другом. "Эрдоган поздравил Нетаньяху с победой, причем написал письмо. Нетаньяху еще до официального избрания премьер-министром показал, что он уже занимается серьезными международными делами, в том числе с таким потенциальным партнером в регионе, как Турция. Важно, что этот разговор состоялся, и оба политика заявили, что диалог продолжается на новом уровне", – подчеркнул он.



"Израиль действительно заинтересован в развитии отношений с Турцией, в их возвращении к той ситуации, что была 10-12 лет назад. Эрдоган, судя по письменным поздравлениям и телефонному разговору с Нетаньяху в течение одной недели, также заинтересован в продолжении контактов, о чем он заявил дважды. До того он сказал, что Турция будет взаимодействовать с любым избранным правительством Израиля. Так что мы в Израиле оптимистично смотрим на наши отношения с Турцией. Тем более пошли контакты и по линии министерства обороны, и по линии разведки, то есть по тревожащей Израиль теме безопасности в регионе", – обратил внимание Юрий Бочаров.



Сотрудничество Турции и Израиля позволит стабилизировать Ближний Восток. "Есть несколько стран, которые являются ключевыми региональными игроками на геополитической карте Ближнего Востока. Турция и Израиль среди них. Естественно, когда к друзьям Израиля начинает примыкать Турция как один из серьезных геополитических игроков, это резко меняет картину на Ближнем Востоке. Поэтому мы оптимистично настроены на развитие отношений. То, что Турция опасается Ирана, нам на пользу, как и то, что его опасается Саудовская Аравия. Это помогает решать израильские вопросы, а Израиль в ответ готов решать вопросы этих стран", – сообщил политтехнолог.



Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, в свою очередь, заметил, что за прошедшие с последнего разговора девять лет Эрдоган и Нетаньяху пересмотрели подход к двусторонним контактам в пользу конструктивности. "Политические интересы меняются со временем, и в подходах Турции и Израиля многое изменилось за эти годы. Мы видим, что отношения двух стран с каждым днем улучшаются, причем немаловажную роль в этом играет геополитическая ситуация и в мире, и в регионе", – сказал он.



После возвращения Нетаньяху к власти Турция продолжит строить нормальные взаимоотношения с Израилем. "Стороны будут исходить из взаимных интересов, конкретных предложений и наличия приоритетных областей взаимодействия. Конечно, я думаю, динамика будет позитивная, сотрудничество будет постепенно укрепляться. Как далеко и как быстро станет продвигаться этот процесс, зависит, разумеется, и от правительства Израиля, от его политики на Ближнем Востоке", – заявил Тогрул Исмаил.



Нормализация отношений Турции и Израиля принесет пользу всему Ближнему Востоку. "Это будет весьма серьезный альянс. Если Израиль и Турция начнут сотрудничество во всех областях, оно приведет к положительным дивидендам в регионе, изменит баланс сил. Я думаю, от турецко-израильского сотрудничества многое изменится не только на Ближнем Востоке, но и в средиземноморском регионе. Сама ситуация и региональные изменения приводят к тому, что эти две страны нуждаются друг в друге и дополняют друг друга на Ближнем Востоке", – заключил профессор Анкарского университета.