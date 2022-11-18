В России выявили 5 546 новых случаев COVID-19

18 ноя. 12:13

В России за минувшие сутки выявили 5 546 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 823, в Санкт-Петербурге - 467, в Подмосковье - 186. В Краснодарском крае - 77, в Ставропольском крае - 61, в Крыму - 26, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 10, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 21 525 567.

Госпитализированы за сутки 1 136 человек. Выздоровели 6 888 пациентов, за все время - 20 932 860.

Умерло за сутки 60 человек, с начала пандемии - 391 333.