Швеция: следы взрывчатки найдены на месте ЧП на "Северных потоках"

18 ноя. 12:05

Шведская прокуратура сообщает, что на месте взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружены следы взрывчатки, что подтверждает версию о том, что произошедшее является диверсией.

"Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов», - говорится в сообщении.

По словам прокурора Матса Юнгквист, ведущего расследование, предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте.