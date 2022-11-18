Лавров: большинство стран мира укрепляют сотрудничество с Россией

18 ноя. 11:56

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что большая часть стран мира, в том числе и партнеры РФ по БРИКС, ШОС, ОДКБ, не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают развивать сотрудничество с Москвой.

"Против нашей страны развязана настоящая гибридная война, но в то же время подавляющее большинство государств мира - в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке - не присоединились к антироссийским санкциям, поскольку руководствуются прежде всего своими коренными национальными интересами", - сказал он, выступая на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России.

Далее Лавров отметил, что в числе союзников России – союзники и единомышленники России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), БРИКС и многие другие страны. "Со всеми ними не прекращается работа по укреплению равноправного диалога и сотрудничества в различных форматах, свободного от какого-либо давления тех, кто пытается рядиться в рясу гегемона", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.