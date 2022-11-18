Узбекистан, Казахстан и Таджикистан свяжут новые автобусные маршруты

18 ноя. 11:42

Власти Узбекистана наладят туристическое автобусное сообщение с Казахстаном и Таджикистаном.

До конца года будут проведены соответствующие переговоры с соседними странами. На основе положительного результата переговоров начнутся необходимые работы.

Планируется открыть регулярное автобусное сообщение по маршрутам "Самарканд – Иргели" и "Янгиёл – Иргели" с Казахстаном, и по маршруту "Янгиер – Шахристан" с Таджикистаном.

Также в Узбекистане до конца 2023 года будет открыто в общей сложности 200 новых внутренних автобусных маршрутов.