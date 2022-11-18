На Кубани могут продлить курортный сбор

18 ноя. 11:43

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора, введенного в 2018 году в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Эксперимент по введению курортного сбора должен был завершиться 31 декабря, но депутаты Ставропольского края предложили его продлить до 2027 года. Правительство России поддерживает законопроект, но считает «оптимальным для решения поставленных задач» продление срока на два года, то есть до первого января 2025 года.

Помимо этого, планируется распространить эксперимент также на Санкт-Петербург и федеральную территорию Сириус.