В Грузии вырастет зарплата у полицейских, военных и чиновников

18 ноя. 11:28

Полицейские, военные и чиновники в Грузии станут больше зарабатывать. Об этом сообщил министр финансов страны Лаша Хуцишвили.

Он подчеркнул, что повышение заработной платы предусмотрено государственным бюджетом 2023 года. "В бюджете 2023 года предусмотрено 10-процентное повышение зарплаты в государственном секторе, кроме солдат и полицейских, где у нас будет 20-процентная надбавка", – цитирует главу Минфина "Sputnik Грузия".

Он пояснил, что повышение зарплаты в госсекторе связано с желанием властей сохранить квалифицированные кадры. "Несмотря на увеличение базовой заработной платы на 10% в 2022 году, рост заработной платы в частном секторе был намного выше, а во втором квартале соотношение между государственным и частным секторами увеличилось еще больше. Средняя заработная плата в государственном секторе упала до менее, чем 75% от заработной платы в частном секторе", – поведал Хуцишвили.

Министр обратил внимание на то, что парламентариям представят проект закона, согласно которому рост заработной платы в госсекторе в будущем будет связан с увеличением заработной платы в частном секторе.

На сегодняшний день средняя номинальная зарплата в госсекторе составляет чуть более 1 тыс лари. Зарплаты военных начинаются с отметки 650 лари, а средняя зарплата сотрудника полиции составляет 1,5 тыс лари.