Пляжный отдых в Турции на Новый год обойдет дороже горнолыжного

18 ноя. 11:04

В АТОР рассказали, во сколько россиянам обойдется отдых в Турции на Новый год.

"В новогоднее время россияне бронируют путевки в "три Турции". Это городской и экскурсионный туризм - Стамбул, приморский отдых в отелях Анталье, а также горнолыжные курорты - Кайсери, Паландокен, Эрджиес, Карс, Улудаг", - пояснили в ассоциации.

Дороже и популярнее всего отдых в Анталье, ее выбирают свыше 80% туристов. Стоимость путевки на семь дней на двоих начинается от 160 тыс рублей.

Доступнее всего новогодний отдых в Стамбуле - недельный тур на двоих - от 120 тыс рублей. Путевки на горнолыжные курорты Турции стоят сейчас от 131 тыс.

Средний чек по сравнению с прошлым годом вырос в 1,5-2 раза, подчеркнули в АТОР.

Пока россияне не спешат бронировать новогодний туры - операторами продано на 15-60% меньше путевок, чем в то же время в 2021 году.

Топ-3 главных направления для путешествий на Новый год включает Турцию, Египет и ОАЭ.