Российско-узбекский образовательный форум стартовал в Ташкенте

18 ноя. 10:45

В Ташкенте открылся российско-узбекский образовательный форум образования в области культуры, сообщает пресс-служба Русского дома в столице Узбекистана.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступила замглавы Минкультуры РФ Надежда Преподобная. В рамках форума также проводятся творческие мастер-классы, выставки, пленарные дискуссии, презентации культурного потенциала России.

В первый день форума Государственный институт кино и телевидения Санкт-Петербурга подписал соглашение о взаимопонимании с Государственным институтом искусств и культуры Узбекистана.

Во второй день форума участники посетят выставку, посвященную 30-летию установления дипотношений, а также рассмотрят инновационные методы сохранения музейных коллекций и организации выставок, развитие совместных исследовательских проектов.