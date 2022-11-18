Ильхам Алиев поздравил Грузию с 30-летием установления дипотношений

18 ноя. 10:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму президенту и премьер-министру Грузии с 30-летием установления дипломатических отношений.

В своем письме он отметил, что двусторонние отношения, построенные на взаимном уважении и доверии, в настоящее время динамично развиваются и обретают новое содержание. Глава государства подчеркнул, что сегодня есть прекрасные возможности для повышения экономического потенциала Южного Кавказа.

В ответ грузинская сторона выразила уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами, а также установлении мира и стабильности в регионе.