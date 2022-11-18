Заболеваемость коронавирусом в Москве выросла на 31% за неделю

18 ноя. 10:27

Роспотребнадзор сообщает, что в Москве по итогам 45 недели года фиксируется рост заболеваемости коронавирусом более чем на 30%.

"Ситуация по коронавирусу также характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах на 45 неделе при сопоставлении с 44, в том числе в Москве (плюс 30,9%) и Московской области (плюс 4,3%)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, "доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, что также вызывает опасения", отметили в Роспотребнадзоре.

Также сообщается о выявлении в стране случаев заболевания, вызванных новыми вариантами вируса BQ. 1 и BQ. 1.1 ("Цербер"). "Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку", - рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор напоминает - несмотря на то, что симптомы гриппа и COVID-19 на начальном этапе течения заболеваний схожи, методики лечения этих инфекций значительно отличаются.