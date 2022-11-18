Ильхам Алиев провел переговоры с Михаилом Мишустиным в Баку

18 ноя. 10:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с российским премьером Михаилом Мишустиным. Переговоры проходили в расширенном формате.

На встрече Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан доволен ростом торгового оборота с Россией, а также оценил перспективы его наращивания, в том числе в сфере грузоперевозок.

Как подчеркнул президент, укрепление потенциала транспортных коридоров, в первую очередь "Север-Юг", соответствует интересам государств и даст дорогу дополнительным перспективам.

Ильхам Алиев выразил надежду, что набранная динамика в торгово-экономических двусторонних отношениях продолжится и в следующем году.