В Кыргызстане сообщили, что проблемы с обслуживанием карт "Мир" носят временный характер

18 ноя. 9:27

Посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат сообщила, что проблемы с обслуживанием российских карт "Мир" в ряде банков республики являются временными, ведется диалог по их решению, пишет РИА Новости.

"Любые действия банков - это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема. Это не только у нас, но и в России, и в любом другом государстве. Во всем мире трясет всех. Такие большие процессы происходят, поэтому, я думаю, что это все временно, большие люди в нашем финансовом сегменте найдут какой-то выход, точки соприкосновения", - выразила посол мнение.

По последним данным в Кыргызстане о приостановке работы с картами "Мир" сообщили 22 банка.

"Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил. Я думаю, что-то сдвинется с места", - отметила Самат.