Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет всех стран

18 ноя. 8:45

Председатель КНР Си Цзиньпи заявил о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

По его словам, нельзя допускать того, чтобы другие государства вмешивались во внутренние дела других государств. Также он подчеркнул, что урегулирование разногласий и споров между странами мирным путем. «Подобных результатов можно достичь при помощи консультаций и диалога», - выразил уверенность он.

Далее китайский государственный деятель призвал к усилению макроэкономической координации и содействию упрощению процедуры торговли. Приоритеты в политике Си Цзиньпин назвал на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.