В Туркменистане проходит Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов

18 ноя. 8:35

В туркменском Дашогузе проходит Фестиваль дружбы туркменского и узбекского народов.

Инициатором проведения фестиваля стал президентом Туркменистана Сердар Бердымухамедов. По его словам, цель мероприятия – открыть новую страницу в истории взаимоотношений стран-соседей. «Мероприятие нацелено на всемерное укрепление межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах равноправия и конструктивности, с учетом национальных приоритетов и целей общего благополучия», - сказал он.

Так, расширяется гуманитарный диалог и в связи с побратимством Ашхабада и Ташкента.

В частности, президенты Узбекистана и Туркменистана 21 октября открыли в Ашхабаде парк «Ташкент», также в Ташкенте также есть парк «Ашхабад». Также в столицах двух государств установлены памятники великим поэтам-мыслителям Востока Махтумкули Фраги и Алишеру Навои.