Эрдоган заявил о том, что Турция готова внести вклад в диалог между Россией и США

18 ноя. 8:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что прошедший на Бали саммит «Большой двадцатки» (G20) продемонстрировал всеобщее одобрение внешнеполитических шагов Анкары.

По его словам, главы государств приветствовали не только усилия Турции в сферах энергетики и здравоохранения, но и шаги руководства страны по Украине, что, в числе прочего, проявилось в обмене пленными и продлении «зернового соглашения».

Далее Эрдоган отметил сбалансированность содержания Итоговой декларации саммита на Бали – в части по российско-украинскому кризису, в подготовке которой участвовала турецкая сторона. «Это стало возможным благодаря активной роли Турции, которая сегодня ведет диалог и с РФ, и с Украиной», - сказал он.

Далее турецкий лидер поставил акцент на значимости Черноморской зерновой инициативы, ставшей возможной благодаря усилиям Турции и ООН.