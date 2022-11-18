Россия оказалась под снегом на 90%

18 ноя. 7:57

Снег покрыл 90% территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, самые высокие (до 50 см) сугробы выросли в Якутии. "Уже покрыто снегом 90% территории страны. Только на юго-западе Центрального федерального округа, в Краснодарском крае и Ставрополье его нет", - сказал он в беседе с ТАСС.

Далее представитель погодного ведомства отметил, что самые высокие сугробы наблюдаются в Якутии (до 50 см), на Чукотке (до 36 см), в Красноярском крае (до 34 см), на Камчатке (до 30 см), на Урале (до 25 см).