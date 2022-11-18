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Семья с детьми погибла при пожаре в Башкирии

Семья с детьми погибла при пожаре в Башкирии

Семья с пятью детьми погибла при пожаре в частном доме в Стерлитамакском районе, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Уточняется, что пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома в деревне Матвеевка произошел в 3.27 мск. В 5.19 мск возгорание было локализовано на площади 56 кв м.

"В ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых – мужчина и женщина и пять детей – мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть", - сообщает экстренное ведомство.

В региональном главке СК отметили, что в семье воспитывались семь детей, во время пожара отец смог спасти двоих, но сам погиб. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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