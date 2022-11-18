Эрдоган: отношения Турции и Израиля вошли в новую фазу развития

18 ноя. 7:01

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал состоявшиеся накануне переговоры с главой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, который получил мандат на формирование Кабмина Израиля.

По его словам, благодаря решимости и воле сторон отношения Турции и Израиля вошли в новую фазу развития. «Поступательный диалог Турции и Израиля, основанный на взаимном уважении интересов, отвечает позициям обеих стран», - акцентировал внимание глава турецкого государства.

Далее Эрдоган выразил надежду на то, что результаты выборов в Кнессет окажут позитивное воздействие как на Израиль, так и регион в целом.