Собянин рассказал, почему Москве хорошо без импортных компаний

18 ноя. 7:21

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что уход иностранных инвесторов открыл окно возможностей для отечественных производителей, создал ниши, которые начали очень быстро заполняться отечественными товарами.

Далее он отметил, что проблемы из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики.

"Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально", - сказал он РИА Новостям, оценивая ситуацию после ухода иностранных брендов.