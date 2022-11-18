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Собянин рассказал, почему Москве хорошо без импортных компаний

Собянин рассказал, почему Москве хорошо без импортных компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что уход иностранных инвесторов открыл окно возможностей для отечественных производителей, создал ниши, которые начали очень быстро заполняться отечественными товарами.

Далее он отметил, что проблемы  из-за ухода импортных компаний в Москве решены уже практически во всех сферах экономики.

"Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально", - сказал он РИА Новостям, оценивая ситуацию после ухода иностранных брендов.

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