Чавушоглу: тюркский мир ни перед кем не склоняет голову 

18 ноя. 6:55

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его мексиканский коллега Марсело Эбрард после встречи в Анкаре выступили на совместной пресс-конференции

«Мы видели, что США, особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации турецких государств (TDT) и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: Есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США», - сказал турецкий министр.

Далее он акцентировал внимание на важности продления зернового коридора, который удалось согласовать благодаря посредническим усилиям Турции, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ООН.

Кроме того, глава МИД Турции отметил, что Анкаре в рамках этой инициативы пришлось вести интенсивные контакты, особенно по поводу экспорта российского аммиака из Одессы и портов Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Германии. Чавушоглу добавил, что для решения продовольственной безопасности также следует учитывать интересы России.