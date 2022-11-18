Москву будет заметать всю пятницу

18 ноя. 6:45

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, сегодня в Москве ожидается облачная погода с метелью, снежными заносами и гололедицей.

«Днем в Москве будет от 4 до 6 градусов мороза, в ночь на субботу температура опустится до минус 7», - говорится в прогнозе.

Далее отмечается, что в Подмосковье днем температура будет колебаться от 7 до 2 градусов мороза, ночью - от 9 до 4 градусов мороза.

Также погодное ведомство предупреждает, что желтый уровень опасности из-за метели и снежных заносов будет действовать в Московском регионе до 21:00 мск пятницы, из-за гололедицы - до 21:00 мск субботы.

Скорость северо-восточного ветра составит в пятницу 7-12 м/с, атмосферное давление - 744 мм ртутного столба.