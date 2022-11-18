В организации чемпионата мира в Катаре участвуют примерно 350 россиян

18 ноя. 3:30

В организации чемпионата мира по футболу в Катаре принимают участие примерно 350 представителей России. Об этом сообщил член оргкомитета турнира Алексей Сорокин.

"Это очень хорошее наследие нашего чемпионата. Наш опыт и знания влились в организацию следующего чемпионата мира. Здесь работают около 350 россиян в разных функциональных направлениях: безопасность, аккредитация, управление объектами, волонтерство, очень много IT-специалистов", - цитирует его "Спорт-Экспресс".

Сорокин подчеркнул, что представители России задействованы практически во всех областях организации.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре начнется 20 ноября и завершится 18 декабря. Матчи турнира пройдут на 8 стадионах в 5 городах.