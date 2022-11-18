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Водную станцию облагородят во Владикавказе

Водную станцию облагородят во Владикавказе

На Водной станции Владикавказа пройдут работы по реконструкции, которую просили местные жители, об этом рассказали в пресс-службе администрации столицы Северной Осетии.

Реконструкция будет проводиться на средства бюджетного кредита. Планируется привести в порядок зону отдыха, очистить водоемы, заменить шлюзы, провести благоустройство пляжей, разместить осветительные приборы и уличную мебель, а также озеленить участок. На пешеходных тропах вместо асфальта будет брусчатка. На берегах будут действовать спортплощадки и велодорожки.

Уточняется, что пляж и площадки для спорта остаются в муниципальной собственности, чтобы горожане свободно проходили туда.

Рядом же с общественной купальней появится аквапарк с гостиницами, ресторанами и кафе, соответствующее инвестиционное соглашение уже подписано республиканским правительством.

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