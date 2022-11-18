Ильхам Алиев проведет переговоры с главой правительства РФ Мишустиным 

18 ноя. 6:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр России Михаил Мишустин проведут переговоры в Баку. Также в рамках второго дня визита в азербайджанскую столицу российский премьер почтит память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посетит мемориальный комплекс "Аллея павших героев".

Ранее пресс-служба российского кабинета министров сообщала о том, что на переговорах с руководством Азербайджанской Республики предполагается обсудить актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества в транспортной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной сферах, а также реализацию совместных проектов в различных областях.