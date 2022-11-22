Соединивший мугам с симфонией: к столетию Фикрета Амирова

В мире музыки Фикрет Амиров оказался буквально с самого рождения. Его отец - известный музыкант, ханенде (исполнитель мугамов), композитор Мешади Джамиль Амиров - был родом из Шуши, которую называют консерваторией Кавказа. В 1907 году Мешади Джамиль переехал с семьей в Гянджу, по его инициативе в 1920-е годы там был создан первый оркестр и открыта первая музыкальная школа, в которой он вел занятия по тару и музыкальной грамоте, а также руководил оркестром народных инструментов.

В доме Мешади Джамиля часто проводились вечера мугама, конкурсы на лучшего певца и музыканта. Кроме того, отец часто брал маленького Фикрета на выступления и концерты. Мешади Джамиль умер, когда сыну было всего шесть лет, но решение стать музыкантом было принято им именно тогда. Много лет спустя композитор признавался, что "интуитивное тяготение к творчеству" у него "пробудилось уже в раннем детстве", ему "хотелось петь, играть, как отец на таре, выполнять такие же сложные пассажи и музыкальные построения". "Я закрывал глаза и слушал свою воображаемую музыку", - вспоминал Фикрет Амиров.

Окончив основанную отцом музыкальную школу, в 1938 году он приехал в Баку. Образование Фикрет Амиров продолжил сначала в музыкальном училище, а в 1939 году поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию, основы азербайджанской народной музыки изучал у Узеира Гаджибекова, а композицию - у Бориса Зейдмана. Занятия прервала Великая Отечественная война. Фикрет Амиров ушел на фронт, был ранен, а после госпиталя демобилизован. Консерваторию он окончил в 1949 году и к этому времени уже был автором многих значительных сочинений.

"Меня называют одним из продолжателей дела Узеира Гаджибекова, и я горжусь этим", - говорил композитор. В 1949 году он написал поэму "Посвящение Узеиру Гаджибекову". Под влиянием "Аршин мал алана" и других оперетт своего учителя Амиров сочинил две музыкальные комедии - "Похитители сердец" и "Радостная весть". Его струнная симфония "Низами" была исполнена в Москве в 1947 году на торжествах, посвященных 800-летию великого поэта. Наконец, в 1948 году композитор написал симфонические мугамы "Шур" и "Кюрд-овшары", принесшие ему мировую известность. Эти произведения ознаменовали появление нового жанра, суть которого - синтез традиций певцов-ханенде и европейской симфонической музыки. "Создание симфонических мугамов "Шур" и "Кюрд-овшары" - инициатива Бюль-Бюля", - отмечал композитор. Бюль-Бюля он называл "самым близким наперсником, советчиком и помощником". "Шур" и "Кюрд-овшары" исполнялись во многих странах мира. Знаменитый американский дирижер Леопольд Стоковский писал Фикрету Амирову: "Когда мы исполняли Ваши азербайджанские мугамы в Хьюстоне и Техасе, публика и оркестр с восторгом восприняли Вашу музыку". К жанру симфонического мугама автор вернулся через 20 лет, создав "Гюлистан Баяты-Шираз".

Опера "Севиль", написанная в 1953 году по одноименной драме Джафара Джабарлы, была важным для Амирова сочинением. Композитор вспоминал, что эта пьеса была знакома ему "со школьной скамьи" - в начале 1930-х годов в драмтеатре родной Гянджи он сыграл роль сына Севиль - маленького Гюндюза. "Я постарался сохранить в своей опере основную идею драмы - идею борьбы женщины Востока за свои человеческие права", - пояснял свой замысел Амиров. Также он размышлял "о сходстве между характерами героев драмы Джафара Джабарлы и опер Чайковского", отмечая, что "Севиль и Татьяна, Балаш и Герман были близки своим внутренним складом".

По словам композитора, на создание балета "Тысяча и одна ночь" его вдохновила "философская мудрость, гуманистическое звучание, народность выдающегося памятника средневековой арабской литературы". Балет, который "был задуман как гимн женщине, ее мудрости, духовной красоте", он посвятил жене. Премьера состоялась в Азербайджанском театре оперы и балета в Баку в 1979 году, и с тех пор балет с успехом ставится во многих странах.

"Я всегда мечтал и мечтаю о том, чтобы азербайджанская музыка звучала во всех уголках земного шара, чтобы о ней знали все, чтобы она была своеобразной визитной карточкой азербайджанского народа", - признавался Фикрет Амиров.

Сочинения композитора можно услышать во многих странах в исполнении самых известных музыкантов и оркестров. В нынешнем году его юбилей отмечают во всем мире, альбом фортепианных произведений "Фикрет Амиров 100", записанный народной артисткой Азербайджана Егяной Ахундовой, вошел в лонг-лист премии Grammy в номинации "Лучший классический альбом года", в Баку и Гяндже с 12 по 23 ноября проходит музыкальный фестиваль "Фикрет Амиров - 100".