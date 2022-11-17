В Чечне назначили нового руководителя Совета безопасности

Новым руководителем Совета безопасности Чечни стал Турпал-Али Ибрагимов. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава республики Рамзан Кадыров.
"Я представил нового секретаря Совета безопасности Чеченской Республики. Эту должность занял Турпал-Али Ибрагимов", - поведал он.
Кадыров подчеркнул, что Ибрагимов на различных должностях зарекомендовал себя как честный и принципиальный руководитель. "Без сомнения, Турпал-Али справится и с этими обязанностями", - добавил глава республики.
Ранее Турпал-Али Ибрагимова занимал должность министра имущественных и земельных отношений Чечни.