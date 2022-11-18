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Италия на пороге дефолта?

Bloomberg
Италия на пороге дефолта?

Итальянский долг уже долгое время остается ахиллесовой пятой Евросоюза. Три года назад споры Брюсселя и Рима по поводу финансового положения Италии привели к тому, что итальянская экономика в четвертом квартале 2019 года сократилась. Причем это произошло в относительно благоприятный период для еврозоны в целом. На этот раз спад в Италии может оказаться намного хуже, поскольку весь Евросоюз стоит на пороге рецессии. 

Как отмечает Bloomberg, на фоне роста доходности облигаций отношение государственного долга Италии к ВВП, сегодня составляющее 150%, продолжает расти. Ситуация ухудшается и решать проблему все сложнее. Согласно расчетам Bloomberg, рост доходности облигаций на протяжении трех кварталов служит индикатором ожидания повышения директивных ставок: инвесторы уверены, что ЕЦБ вынужден принимать меры, чтобы удержать инфляцию. 

В случае возникновения кризиса, решение предусматривает некую форму бюджетной консолидации, распределение долга по всей еврозоне или его списание. Вполне возможно, все три способа будут задействованы. А пока более жесткие финансовые условия в Италии будут усугублять экономическое замедление, спровоцированное энергетическим кризисом. 

Неутешительный  прогноз 

Доходность по десятилетним облигациям Италии превысила уровень, зафиксированный накануне внеочередного заседания Совета управляющих ЕЦБ в июне, и сейчас близка к показателям, которые в последний раз наблюдались в 2014 году, когда денежно-кредитное управление приступило к осуществлению масштабной закупки облигаций. Обслуживание итальянского долга становится все дороже по мере погашения старых облигаций и выпуска новых. Рим тратит 4,3% ВВП на выплату купонов.

Базовый сценарий Bloomberg предполагает, что к первичному профициту в размере 1,3% от ВВП Италия придет к 2031 году, и он сохранится вплоть до 2040 года. Средний показатель в 2002-2019 годах составлял 1,3% в условиях длительной и жесткой экономии бюджета, вернуться к которой будет непросто. 

Италии придется увеличить втрое свой первичный баланс до 3% от ВВП, чтобы стабилизировать отношение госдолга к ВВП. В последний раз когда страна столкнулась с необходимостью экономии такого масштаба, избиратели выдворили премьера-технократа Марио Монти, что привело к длительному период политической нестабильности. 

Основная причина изменения стоимости итальянского долга - ожидания более высоких процентных ставок в еврозоне на фоне растущей инфляции. Финансовые рынки прогнозируют, что в течение следующего года ЕЦБ поднимет депозитную ставку до 3%, а затем она будет установлена на уровне 2,75%. 

Это означает, что доходность десятилетних облигаций увеличится на 75%. Более высокие безрисковые ставки, в свою очередь, усилят опасения по поводу платежеспособности Италии и увеличат разрыв между десятилетними облигациями и ставками десятилетних свопов.

Италия оказалась в крайне опасной ситуации, и кризис может разразиться в любой момент

Опасность заключается в том, что инфляция не ослабевает и трейдеры ожидают, что ЕЦБ придется поднять ставки до уровней, наблюдаемых в США и Великобритании. Для Италии это равносильно катастрофе: увеличение стоимости заимствования на 100 базисных пунктов приведет к росту отношения долга к ВВП до 215% к 2040 году. 

Не стоит рассчитывать на ЕЦБ  

Правила нового механизма ЕЦБ по управлению кризисными ситуациями могут спровоцировать конфликт в Совете управляющих. Для покупки облигаций итальянский долг должен быть признан устойчивым. При любом раскладе с учетом нынешней денежно-кредитной политики государства он таковым не является.  ЕЦБ - первая потенциальная линия обороны для Италии, но в конечном счете потребуется политическое решение. Инвесторы, как обычно, столкнутся со множеством уловок и чрезмерной эмоциональностью.

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