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ФСБ обновила перечень сведений, важных для безопасности России

ФСБ обновила перечень сведений, важных для безопасности России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утвердила новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, передача которых иностранным источникам угрожает безопасности страны. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.

Перечень состоит из 60 пунктов. Теперь в нем содержатся сведения о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения вооруженных сил, сотрудников Росгвардии, службы разведки и других силовых структур.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

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