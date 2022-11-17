ФСБ обновила перечень сведений, важных для безопасности России

17 ноя. 23:42

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утвердила новый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности, передача которых иностранным источникам угрожает безопасности страны. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - сказано в документе.

Перечень состоит из 60 пунктов. Теперь в нем содержатся сведения о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения вооруженных сил, сотрудников Росгвардии, службы разведки и других силовых структур.

Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.