На улицы Астрахани вскоре выйдет почти сотня новых автобусов 

18 ноя. 0:34

В ходе проходящей в Москве Транспортной недели Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в лице ее гендиректора Евгения Дитриха подписала с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным контракт с городским перевозчиком на поставку в лизинг новых автобусов.

В скором времени на улицы Астрахани выйдут 96 автобусов Volgabus-5270G большого класса, которые будут обслуживать шесть пассажирских маршрутов. Эта поставка станет самой крупной среди регионов, отметил Евгений Дитрих, передает "АиФ-Астрахань".

"Обновление общественного транспорта - важный этап реализации транспортной реформы Астраханской области. Но это лишь малая часть больших преобразований транспортной инфраструктуры области. Наш регион в силу своего географического положения является стратегически важным транспортным узлом, и сегодня мы делаем все для того, чтобы максимально эффективно использовать наш инфраструктурный потенциал, особенно в контексте развития МТК "Север-Юг"", – отметил Игорь Бабушкин.