Структуру ростовских трамваев ждут большие изменения 

18 ноя. 1:38

В сети опубликован проект концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону, сообщил портал "Ростовский городской транспорт".

Общая стоимость проекта составит 62,04 млрд рублей. При этом стоимость строительства и реконструкции трамвайных путей, трамвайных депо и тяговых подстанций составляет 41,949 млрд рублей, а подвижного состава - не более 12,801 млрд рублей.

Так, будут построены новые линии в Левенцовский, затем – в Суворовский микрорайоны и на Верхний Темерник. Точные трассы прохождения будут представлены на этапе проектирования. В рамках модернизации будут построены новые депо – одно в Левенцовском микрорайоне, в котором будет возможность производить сложные виды ремонта. Второе депо появится недалеко от улицы Орбитальной.

Запуск движения на новых линиях будет проводиться поэтапно. До лета 2025 года запустят линию в микрорайон Левенцовский, а на Суворовском трамвай увидят к весне 2028 года.

Помимо пряника, у донских транспортников будет и кнут – так, штрафы за недовыпуск трамваев на линию в рамках концессии по модернизации системы будут доходить до миллиона рублей. Такую сумму будут взыскивать с перевозчика, если он выпустил на маршрут меньше половины утвержденных в расписании вагонов. При этом само расписание по предложению концессионера будет утверждать центр управления перевозками.

Также будут введены и другие штрафы. За проезд без остановки концессионер заплатит 2 тыс рублей, за нарушение схемы движения – 10 тыс за каждый факт, за работу с неисправной системой ГЛОНАСС – 50 тыс рублей, за перевозку пассажиров без отопления в салоне в холод – 5 тыс рублей, за перевозку пассажиров с неработающим кондиционером в жару – 10 тыс рублей, а за нарушение времени работы маршрута – 5 тыс рублей.