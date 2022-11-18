В России запустили свою систему тестирования на знание английского языка

В России запустили национальную систему сертификационного тестирования по иностранному языку ”Лингвотест”. Это универсальный многоуровневый тест, который проверяет уровень владения иностранным языком от начального до профессионального. Он измеряет уровень владения каждым из четырех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо и говорение. По результатам теста выдается сертификат, подтверждающий уровень владения английским языком.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов рассказал, что система появилась на базе школы иностранных языков ВШЭ. Основная ее цель - заместить зарубежные системы, которые ранее работали в России. Система позволяет подтвердить уровень владения английским языком для делового и академического общения. "Мы в университете уже на протяжении десяти лет проводим независимую экспертизу уровня владения английским языком среди студентов. У нас накоплен значительный опыт разработки и сопровождения различных тестов. Теперь мы готовы сделать эту систему доступной для всей страны. Мы делаем полностью российскую систему тестирования по иностранному языку, и вся информация будет находиться в РФ", - заявил Анисимов. Вчера на базе ВШЭ была открыта регистрация на первую сессию тестирования.

Фактически мы заявляем о состоявшемся импортозамещении зарубежных инструментов оценки уровня владения иностранным языком. Зарубежные системы не доступны, и выхода российским разработчикам сертификации экзаменов и не было на рынок тестирования зарубежными системами, заявил Анисимов.

По его словам, "сегодня мы имеем возможность построить отечественную линейку квалификационных испытаний в языковом образовании. Мы помогаем россиянам, заинтересованным в подтверждении своих знаний замерить свой уровень владения английским языком и дальше анализировать изменения в этом уровне". По мнению ректора ВШЭ, владение английским языком, особенно в деловом общении, в академическом общении, становится еще более важным, потому что от международных экономических связей, от международной академической кооперации зависит будущее многополярного мира. Без владения английским языком нельзя качественно вести международную торговлю. Приехать в другую страну и вести бизнес-переговоры нужно, профессионально владея английским языком. Это будет упрощать и диалог с работодателем, выстраивать индивидуальную, персональную траекторию, влияя, в том числе, и на мобильность в образовательной сфере.

"Следующим шагом должно быть движение к другим иностранным языкам и к оценке компетенции в сфере русского языка как иностранного. Не подменяя собой тест на знание русского языка, который сдают граждане, приезжающие в Россию. Но для изучения русского языка иностранными гражданами, для того, чтобы мы продвигали русский язык как язык международного общения, интернационального общения, нам нужно развивать, в том числе сертификацию по русскому языку как иностранному", - заявил Анисимов.