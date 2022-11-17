СМИ: прокуратура Турции настаивает на аресте 17 человек по делу о теракте

17 ноя. 22:57

Прокуратура Турции требует арестовать 17 человек, подозреваемых в причастности к террористическому акту в Стамбуле. Об этом сообщила 17 ноября газета Hurriyet.

Издание отмечает, что обвиняемых доставили в суд.

Известно также, что подозреваемая в совершении взрыва в районе Истикляль в Стамбуле обвиняется в "нарушении единства и целостности государства", передает ТАСС.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 50 подозреваемых в причастности к теракту, включая его исполнительницу.