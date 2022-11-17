"Внуково" обзаведется станцией метро в 2023 году

17 ноя. 22:41

Станция метро "Внуково" откроется в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Та же Солнцевская ветка метро, люди там 20 лет ждали метрополитен, сегодня мы дошли до Рассказовки и в ближайшее время уже придем во Внуково, в следующем году. Это продление Сокольнической линии, которая вошла в Новую Москву, сегодня это, дальше - строительство новых линий", - цитирует его РИА Новости.

Ранее градоначальник осмотрел стройку, где к тому моменту уже завершили проходку последнего, четвертого, тоннеля на перегоне между "Рассказовкой" и "Внуково". Собянин отметил, что работы идут по графику и должны завершиться к сентябрю 2023 года.